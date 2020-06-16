Afyonkarahisar’da DAEŞ şüphelisi 6 kişi adliyeye sevk edildi

"Demet Akalın'ın en gariban olduğu dönemler"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin terör örgütü DAEŞ’e yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 6 şüpheli adliyeye edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, terör örgütü DAEŞ’e üye olduğu değerlendirilen zanlıların deşifre edilmesi ve yapabilecekleri eylemlerin engellenmesi amacıyla operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 6 kişi il emniyet müdürlüğü ekiplerince ifadeleri alındı. Daha sonra 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.