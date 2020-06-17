Afyonkarahisar’da DEAŞ üyesi 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 12 Haziran'da yapılan operasyonda yakalanan silahlı terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen 6 Irak uyruklu şüpheliden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Saklandıkları evde kıskıvrak yakalanan 5 Irak uyruklu şüphelilerin İl Emniyet Müdürlüğündeki ifade işlemleri 3 gün sürdü. Alınan ifadeler ve ele geçirilen dijital materyallerdeki araştırmalar sonucu polis ekipleri, Irak uyruklu bir zanlıyı daha yakaladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli, polis ekiplerince geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan zanlılardan 4'ü tutuklanırken 2 şüpheli ise İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Öte yandan yapılan incelemeler neticesinde şüphelilerin cep telefonlarında yapılan incelemede ise DEAŞ terör örgütünü simgeleyen kamuflajlı kıyafetlerle çatışma bölgelerinde çektirilen fotoğrafların olduğu belirtildi.

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