Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 81 ilde yürüttüğü eğitim faaliyetleri kapsamında Afyonkarahisar’da çarşı ve mahalle bekçilerine ‘Geliştirme Eğitimi’ verilmeye başlandı.

Çarşı ve mahalle bekçilerine yönelik hazırlanan geliştirme eğitimi programı teorik ve pratik olarak uygulanıyor. Program kapsamında bekçilere, "insan hakları davranış şekilleri", "etkili iletişim teknikleri", "bekçi kanuna göre çalışma saatleri", "durdurma ve kimlik sorma", "yakalama ve kontrolü sağlama", "zor kullanma", "silah kullanma", "örnek olayların incelenmesi", "disiplin mevzuatı" ve "suça el koyma" gibi konularda bilgiler aktarılıyor. Toplam 3 gün süreli eğitimlerde il merkezinde 78, ilçeler de ise 115 bekçi faydalandı. Faaliyette, uzman personelden ders konuları hakkında detaylı ve uygulamalı bilgiler alan bekçiler, korona virüs tedbirleri kapsamında dersliklerde sosyal mesafe kurularına uyarak eğitimleri takip etti.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Eğitim Şube Müdürü Serap Yılmaz, düzenlenen eğitim faaliyetleri kapsamında il merkezinde 78 ilçelerde 115 bekçinin eğitimlerden faydalandığını söyledi. Yılmaz şöyle devam etti:

“Emniyet Genel Müdürlüğü’nün belirlemiş olduğu bir program dahilinde bütün Türkiye’de ve ilimizde mesleki gelişimini sağlamak maksadıyla 3 gün süreli bir eğitim yapılmıştır. Bu eğitimde il merkezimizde toplam 78, ilçelerimizde 115 bekçi bu eğitimlerden geçirilmiştir. Eğitimlerde insan hakları davranış şekilleri, etkili iletişim teknikleri, bekçi kanuna göre çalışma saatleri, durdurma ve kimlik sorma yetkisi, yakalama ve kontrol yetkisi, zor kullanma, silah kullanma, örnek olayların incelenmesi, disiplin mevzuatı, suça el koyma gibi bir takım dersler görevli eğitmen arkadaşlarımız tarafından verilmiştir.”

Öte yandan eğitimlerin belirli periyotlarda devam edeceği belirtildi.

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