Emirdağ Kültür Evinde sona gelindi

Afyonkarahisar’ın Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu’nun talimatıyla restore edilen eski İnkılap İlkokulu, yakın bir zaman içerisinde ‘Emirdağ Kültür Evi’ olarak hizmete girecek. İlçenin tarihi ve kültürü burada yaşatılacak.

Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu, ilçenin tarihi ve kültürüne de sahip çıkıyor. Seçim öncesi vermiş olduğu sözlerden biri olan ‘Emirdağ Kültür Evi’nde sona yaklaşıldı. Çalışmalar hakkında bilgiler veren Başkan Koyuncu, “Eski İnkılap İlkokulumuz artık ‘Emirdağ Kültür Evi’ olarak hizmet verecektir. İç dekorasyon çalışmaları bitmiş dış peyzaj çalışmalarında sona gelinmiştir. İlçemizin tarihi ve kültürünü hep bir arada bulabileceğimiz ve onu yansıtacak odalar düzenlenmektedir. Kültür Evimizde, iki özel döşenmiş bu odalarda bayanlarımız gün, toplantı ve etkinlerde bulunabileceklerdir. Dış bahçe çok yakın zamanda parkbahçe olarak hizmet verecektir. Hatıra sınıfımız İnkılap Okulundan mezun olan vatandaşlarımız için hazırlanmaktadır. Emirdağlı şair ve yazarlarımızın eserlerinin bulunduğu mini kütüphane ve okuma salonu, Atatürk ve şehitlerimiz için özel oda, İlçemize özel eski eşyaların sergilendiği salon, Selmani Farisi ve Amorium odası, ilçemizin kültürünü yansıtan yüklük ve gelin odası, ayrıca yine ilçemize özel iki adet oda düzenlenmektedir. Emirdağ Belediyesi olarak hemşerilerimizi ‘Emirdağ Kültür Evi’nde adınıza sergilenmek üzere tarihimizi yaşatacak eşya, araçgereç, yöresel kıyafetler, kilim, yüklük için yorgan, yastık, fotoğraf gibi materyal bağışlamaya davet ediyoruz” diye konuştu.

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