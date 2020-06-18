Uyuşturucu operasyonunda 5 sokak satıcısı tutuklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Afyonkarahisar polisi tarafından yapılan operasyonla yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, yakalanan 5 sokak satıcı tutuklandı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğa ekiplerince sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Afyonkarahisar'da sokak aralarında ve parklarda torbacılık yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.Teknik ve fiziki takibin ardından polis ekipleri, kent merkezinin farklı noktalarında uyuşturucu satışı yaptığı iddia edilen E.Y., M.O., M.E., A.B. ile U.K.'yı yakaladı.

Şüphelilerin üst yapılan aramalarında, 10 gram eroin, 13 parça sentetik kannabinoid ile 9 ectacy hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.