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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uyuşturucu operasyonunda 5 sokak satıcısı tutuklandı

İHA

Uyuşturucu operasyonunda 5 sokak satıcısı tutuklandı

Afyonkarahisar polisi tarafından yapılan operasyonla yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, yakalanan 5 sokak satıcı tutuklandı.
Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğa ekiplerince sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Afyonkarahisar'da sokak aralarında ve parklarda torbacılık yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.Teknik ve fiziki takibin ardından polis ekipleri, kent merkezinin farklı noktalarında uyuşturucu satışı yaptığı iddia edilen E.Y., M.O., M.E., A.B. ile U.K.'yı yakaladı.
Şüphelilerin üst yapılan aramalarında, 10 gram eroin, 13 parça sentetik kannabinoid ile 9 ectacy hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan 5 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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