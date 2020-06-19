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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Milletvekili Eroğlu memleketi Şuhut’ta hemşerileri ile bir araya geldi

İHA

Memleketi Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine gelen AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Şuhut İlçe Kaymakamlığı, Şuhut Keşkek Evi ve Tarihi Konak Evi'ni ziyaret etti.

Milletvekili Eroğlu memleketi Şuhut’ta hemşerileri ile bir araya geldi

Memleketi Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesine gelen AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Şuhut İlçe Kaymakamlığı, Şuhut Keşkek Evi ve Tarihi Konak Evi’ni ziyaret etti.
Cumhurbaşkanlığı Özel Irak Temsilcisi ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Prof. Dr. Veysel Eroğlu, baba ocağı Şuhut ilçesinde ilk olarak Şuhut İlçe Kaymakamlığını ziyaret etti. Milletvekili Eroğlu’na Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, Karaadilli Belediye Başkanı Mesut Ulusoy, AK Parti Şuhut İlçe Başkanı Ali Diren, Şuhut İlçe Emniyet Müdürü Ayhan Alaçam, Şuhut İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hasan Yassıkaya, Şuhut İl Genel Meclisi üyesi Umut Eroğlu ve protokol üyeleri eşlik etti.
Eroğlu ve beraberindeki protokol üyelerini Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya ve daire amirleri karşıladı. AK Parti Şuhut İlçe Kadın Kolları tarafından Milletvekili Eroğlu’na çiçek takdim edildi. Milletvekili Eroğlu kendisini karşılayan Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya ve daire amirleri ile Korona virüs tedbirleri dolayısıyla bir buçuk metre mesafede selamlaştı. Şuhut İlçe Kaymakamlığı ziyaretinin ardından Şuhut Otelinde verilen kahvaltı programına katılan Eroğlu, Şuhut Belediyesi tarafından verilen kahvaltının ardından Tarihi Konak Evi’ni ziyaret etti.
Şuhut Kaymakamlığı makamında konuşan Eroğlu, ‘’Arkadaşlar Afyonkarahisar’da biliyorsunuz çok büyük sektörler açtık. Akla hayale gelmeyecek sektörler açtık. Şimdi termal turizmde Afyon şaha kalktı. Lider Türkiye’de daha önce 15 yıl 20 yıl önce Afyon’un ismi okunmazdı. Sağlık turizminde şu anda Afyon lider dışarıdan Afyon’a hasta geliyor. Spor turizminde biliyorsunuz spor turizmin merkezi oldu. Hatta Motokros Şampiyonası’nda dünya dört tane Motokros Şampiyonası Afyon’da yapıldı. Hiç kimse başaramazdı ve neticede bu Afyonkarahisar motokross pisti dünyanın en iyi pisti seçildi. Biz seçmedik onlar seçtiler. Spor turizminde de şuanda en erken ilk önce de entegre spor tesisleri kuruldu. Bunu da özellikle vurgulamak istiyorum. Ayrıca burada takımlara da teşekkür ediyoruz kısa zamanda yükseldiler basket takımımız ve voleybol takımımız iyi noktadalar tebrik ediyoruz. Hatta federasyon başkanımız da sağ olsun destek verdi. Dünde görüştüm desteğimiz devam edecek dedi. Afyon’la gurur duyuyoruz dedi bunun da müjdesini vereyim’’ dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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