Korona virüs önlemleri altında sınav

Afyonkarahisar’da Liselere Geçiş Sınavı (LGS) Korona virüs önlemleri alınarak yapılmaya başlandı.

Afyonkarahisar kent merkezi, ilçeler, beldeler ve köylerde 8. sınıf öğrencileri LGS için aileleri ile birlikte okullara geldi. Burada güvenlik görevlileri tarafından okulun bahçesinden sadece geçişine izin verilen öğrencilere maske dağıtıldı. Sosyal mesafe kuralına azami özen gösterilen sınav öncesi, öğrenciler teker teker içeriye alınırken su dışında yanlarında başka bir yiyecek y ada içecekle sınav salonlarına girmelerine izin verilmedi.

Afyonkarahisar’da toplam 273 okulda 14 bin 443 öğrenci sınava girerken, veliler ise öğrencileri dualarla sınava girecekleri okulun girişinden uğurladı. Okullarda zaman zaman velilerin sosyal mesafe kurallarına uymaları yönünde uyarılar yapıldı.

Saatler 09.30 gösterdiğinde okul zilinin çalmasıyla sınav görevlisi öğretmenlerin gözetiminde sınav başladı.

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