İhsaniye’de 570 öğrenci LGS için ter döktü Çocukları sınava giren aileler sosyal mesafeyi koruyarak Kur'an-ı Kerim okudu

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sakin bir ortamda yapılırken veliler de okulların dışında Kur'anı Kerim okuyarak çocukları için dua etti.

İlçe merkezindeki Atatürk Ortaokulu ve İmam Hatip Ortaokulu’nda sınava giren çocukları için Kur'anı Kerim okuyan anneler hem sosyal mesafeyi korudular hem de çocuklarının başarılı olması için dualar ettiler. Bir anne ise arabada Kur'anı Kerim okuyarak, "Ben de çocuğumu sınava getirdim ve sınavdan başarılı olması içinde Kur'anı Kerim okuyarak dua ediyorum. Sınava giren bütün öğrencilere başarılar diliyorum" dedi.

Güvenlik güçlerinin ise ilçede gerçekleştirilen sınavın sakin bir ortamda geçmesi için gösterdikleri gayret gözlerden kaçmadı. İlçe genelinde ise 570 öğrenci Liselere Geçiş Sınavı'nda (LGS) ter döktü.

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