Afjet Afyonspor futbol takımı top başı yapıyor

TFF 2. Lig Beyaz grupta mücadele eden Afyet Afyonspor, 22 Haziran Pazartesi günü kendi tesislerinde toplanacak.

Covit19 pandemi sürecinde ara verilen futbol maçlarının yeniden başlayacak olması nedeni ile takım toplanacak.

Pazartesi sabahı ilk olarak futbol takımı futbolcuları, teknik heyet ve kulüp çalışanları Covit19 testine tabi tutulacak test sonuçlarından sonra futbol takımı antrenmanlara başlayacak.

Afjet Afyonspor 15 Mart 2020 de kendi sahasında Çorum Belediye sporu 30 mağlup etmişti. Pandemi sürecinden sonra 2. Lig de maçların nasıl oynanacağı Futbol Federasyonunun 24 Haziran 2020 de yapacağı toplantıdan sonra liglerin kaldığı yerden mi tamamlanacağı ya da play of şeklinde mi oynanacağı netlik kazanacak.

Ligler kaldığı yerden devam ederse Afjet Afyonspor Manisa spor deplasmanına gidecek.

Afjet Afyonspor Ligde 43 puanla 6.sırasa bulunuyor.

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