Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kaza Tır yoldan çıktı, şans eseri yaralalanan olmadı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kaza Tır yoldan çıktı, şans eseri yaralalanan olmadı

İHA

Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kaza Tır yoldan çıktı, şans eseri yaralalanan olmadı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde sağanak yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda tırın kontrolden çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında şans eseri yaralanan olmadı.
Kaza, DinarÇay il yolunun 43. kilometresi Karaadilli beldesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çay'dan Dinar ilçesi istikametine doğru seyir halinde bulunan Cihan K. (39) idaresindeki 03 SJ 250 plakalı tır, sağanak yağıştan dolayı yolun kaygan olması nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole düştü. Meydana gelen trafik kazasında şans eseri yaralanan olmadı. Çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Afjet Afyonspor futbol takımı top başı yapıyor
YEREL HABERLER Afjet Afyonspor futbol takımı top başı yapıyor
Dünya şampiyonuna hediye
YEREL HABERLER Dünya şampiyonuna hediye
Afyonkarahisar'da otomobil takla attı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'da otomobil takla attı: 4 yaralı
Afyonkarahisar'da kurulan pazar yerinde sosyal mesafeyi yine hiçe saydılar
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'da kurulan pazar yerinde sosyal ...
Hayvan pazarları dezenfekte edilerek açılıyor
YEREL HABERLER Hayvan pazarları dezenfekte edilerek açılıyor
Çatıda mahsur kalan kargayı itfaiye ekipleri kurtardı
YEREL HABERLER Çatıda mahsur kalan kargayı itfaiye ekipleri kurtardı
İhsaniye’de 570 öğrenci LGS için ter döktü Çocukları sınava giren aileler sosyal mesafeyi koruyarak Kur'an-ı Kerim okudu
YEREL HABERLER İhsaniye’de 570 öğrenci LGS için ter döktü Çocukları ...
Şuhut'ta öğrenci ve velilerde LGS sınavı heyecanı Öğrenci velileri LGS sınavında çocuklarını beklerken mesafe kurallarına uymadı
YEREL HABERLER Şuhut'ta öğrenci ve velilerde LGS sınavı ...
Yörüklerin geleneksel koyun kırkımı şölen havasında yapılıyor İmece usulü ile bir araya gelinip her gün bir köylünün koyunları kırkılıyor
YEREL HABERLER Yörüklerin geleneksel koyun kırkımı şölen havasında ...
Korona virüs önlemleri altında sınav
YEREL HABERLER Korona virüs önlemleri altında sınav
Tedbirler alındı termal turizmde hareketlilik başladı Kapalı olan oteller, normalleşme süreciyle birlikte hazırlıklarını tamamlayarak müşterilerine kapılarını açtı Afyonkarahisar’da termal oteller toplam 26 bin yatak kapasitesine sahip SANHÜSADER Başkanı Yavuz’dan açıklama “Termal Oteller yeni tedbirler kapsamında hizmet vermeye başladı”
YEREL HABERLER Tedbirler alındı termal turizmde hareketlilik ...
Milletvekili Eroğlu memleketi Şuhut’ta hemşerileri ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Milletvekili Eroğlu memleketi Şuhut’ta hemşerileri ...
Milletvekilleri Eroğlu ve Yurdunusever'den Vali Çiçek’e ziyaret
YEREL HABERLER Milletvekilleri Eroğlu ve Yurdunusever'den Vali ...
Giriş ve çıkışların yasaklandığı kasabadan iyi haber 88 ve 70 yaşındaki iki kişi Korona virüsü yenerek sağlığına kavuştu
YEREL HABERLER Giriş ve çıkışların yasaklandığı kasabadan iyi ...
Korona virüs dönemi meslek liselerine ilgiyi arttırdı Öğrenciler önemi anlaşılan meslek liselerine yönlendiriliyor Afyonkarahisar Rahmiye Sare Palalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü İbrahim Çakal: "Bu ülkenin üretmesi gerekiyor karada, havada, denizde”
YEREL HABERLER Korona virüs dönemi meslek liselerine ilgiyi ...
Teknolojik seralarda üretilen çiçekler çevre ilçeleri süsleyecek
YEREL HABERLER Teknolojik seralarda üretilen çiçekler çevre ilçeleri ...
Okullar LGS’ye hazır İscehisar’da sınav yapılacak okullar dezenfekte edildi
YEREL HABERLER Okullar LGS’ye hazır İscehisar’da sınav yapılacak ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X