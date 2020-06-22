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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Arabada sinema keyfi Yağmur altında film izlediler

İHA

Afyonkarahisar'da, yeni tip Korona virüs (Covid19) sürecinde, uzun süre evde kalan vatandaşlara moral olması için "arabada sinema" etkinliği düzenlendi.

Arabada sinema keyfi Yağmur altında film izlediler

Afyonkarahisar'da, yeni tip Korona virüs (Covid19) sürecinde, uzun süre evde kalan vatandaşlara moral olması için “arabada sinema" etkinliği düzenlendi.
Afyonkarahisar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından salgın sürecinde vatandaşlara moral vermek için Fuar Alanında dev ekranlarda sinema sistemi kurdu. Afyonkarahisar Belediyesi Korona virüs tedbirleri kapsamında getirilen kısıtlamalar neticesinde sinemaların kapalı olduğu dönemde, sosyal mesafe kurallarını uygulayarak Afyonkarahisarlı sinemaseverlere araba ile açık havada sinema izleme fırsatı sundu. Filmlerin seslerinin kapalı devre radyo sistemi ile dinlenebildiği etkinlikte araçlarından inmelerine izin verilmeyen vatandaşlara patlamış mısır, gazoz ve gofret ikramında bulunuldu.

Yağmur altında sinema izlediler
Afyonkarahisar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İhsan Akar, yaptığı açıklamada, Korona virüs salgınında insanlara biraz daha moral aşılamak amacıyla Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'in talimatıyla kültür sanat etkinliği yaptıklarını söyledi. Bu tür etkinliklerin süreceğini kaydeden Akar, şunları söyledi:
"Belki başkalarına da ilham kaynağı oluruz. Başka özel sektör veya belediyelerde yapar. Bu anlamda çok önemli. Saat 20.00'de alanımız dolduğu için girişleri kapattık. Halkımızdan bu anlamda özür diliyoruz. Fakat bu bizim için sevindirici bir şey ilginin yoğun olması, yağışlı havaya rağmen insanların buraya gelmesi sevindirdi. Kültürün sanatın olduğu yerde insanlar daha mutlu olurlar. Bir nebze de olsa Korona virüs sürecinde insanlara bir umut aşılamış oluyoruz."

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