AFJET Afyonspor’da futbolculara ‘Covid-19’ testi yapıldı

Afyonkarahisar’da AFJET Afyonspor Kulübü yönetici, teknik ekip, futbolcu ve çalışanları ile spor kompleksinde görev alan personeller ‘Covid19’ testinden geçirildi.

Koronavirüs salgını nedeniyle TFF tarafından liglerin ertelenmesi kararı sonrasında izne gönderilen AFJET Afyonspor Kulübü oyuncu, teknik adam ve çalışanları dün itibariyle kulüp tesislerinde toplandı. TFF tarafından daha önce 18 Temmuz olarak açıklanan liglerin başlama tarihi netlik kazanmadığı için geç toplanan takımda yöneticiler, teknik ekip, futbolcular ve kulüp çalışanları ile spor kompleksinde görev yapan personellerden İl Sağlık Müdürlüğü tarafından görevlendirilen sağlık ekibi tarafından ‘Covid19’ test numuneleri alındı.



Bir üst lige çıkmayı düşünüyoruz

AFJET Afyonspor Teknik Direktörü Ferruh Özgün yaptığı açıklamada, ligin oynanıp oynanmayacağının hala belli olmadığını ifade ederek “Biliyorsunuz uzun zamandır ligimizin oynanıp oynanmayacağı hala belli değil. Biz de çok sıkıntıdayız. Önceki gün geldik, testimizi bugün (dün) olduk. Kısmetse test sonuçlarına göre antrenmanlara başlamak istiyoruz. Ama inanın çok gerildik biz de, bunu belki bir çok takım bunu yaşıyor. Bir an önce liglerin oynanmasını istiyoruz, PlayOff olur, lig olur ama şuanda biz karar vermediğimiz, karar vericiler lütfen bu kararı uzatmasınlar. Kararı verip uygulayalım bunu. Biz çok istiyoruz Afyonspor ailesi olarak. İnşallah sonuç hepimiz için hayırlı olur. 26 oyuncumuz var şuanda. 4 kaleci, 22 futbolcumuzla başlayacağız kısmetse. 4 genç oyuncu vardı, onlar şimdi bekliyorlar, ihtiyaç olması halinde onları da idmanlara alacağız. PlayOff’un oynanacağı söyleniyor bize. 36 veya 27, 25. Hangisi olacaksa olsun bir an önce biz de yolumuza bakalım. Ama tabi oynamayı da çok istiyoruz. Hatta oynayıp, ligden de bir üst lige çıkmayı düşünüyoruz tabi. Hakkımızda hayırlı olsun” dedi.



Keşke lig bitirilseydi de en azından önümüze bakabilseydik

Lig için yeniden çalışmalara başlamaya hazırlandıklarını belirten AFJET Afyonspor’un savunma oyuncusu İsmet Benli ise, başlama tarihinin ileri bir tarihe alınması gerektiğini söyledi. Benli; “3 aylık süreç zaten sıkıntı oldu. Keşke ligi bitirseydik de öyle başlasaydık. Şimdi bizlerin de sürekli bir gel, git ne olacağı belli değil. şimdi PlayOff potasına yaklaştık. Zaten orda 2 puan aşağıdayız. Keşke lig bitirilseydi de en azından önümüze bakabilseydik. Perşembe ya da Cuma gününe kadar bekleyeceğiz. Tam da başlayacak mı, başlamayacak mı onu da bilmiyoruz. Erteleme durumu olursa, şimdi toplandık, 3 gün sonra tekrardan dağılacağız. Süreç şuanda az kaldı, kararın oynanıp oynanmayacağı belli olmadığı için, şuan süreç çok dar. Hem psikolojik olarak, hem fiziki olarak hazırlanmamız çok zor. 25 Haziran’da belli olmuş olsa, 22 buçuk haftalık bir süreç kalacak bizim için. Bu zaten normalden çok az bir süreç, devre arası kampı gibi. Hazır olmuş olsak, sıkıntı yok. 3 buçuk aydır yaklaşık yaz dönemi gibi maç oynamadık. Şimdi 2 buçuk haftada Süper Lig’de bile sakatlıklar oluyor. Bizim ligde de daha çok sakatlık olur. Bu süreçten sonra sakatlandığımız takdirde de kendi kulübünde kalsan da ayrılsan da çok büyük sıkıntı. Sakat bir futbolcuyu kimse almaz. Bizim için bu süreç çok büyük sıkıntı. Hayırlısı ile bir karar verilip biraz daha geç başlanırsa bizim için daha iyi olur. Hem sakatlık açıdan hem fiziki açıdan” diye konuştu.

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