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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uzmanlardan çocuklarda ‘’göz tembelliği’’ uyarısı

İHA

Uzmanlardan çocuklarda ‘’göz tembelliği’’ uyarısı

Afyonkarahisar Özel Fuar Hastanesi Göz Hastalıkla Uzmanı Op. Dr. Zübeyde Aydın Başhekim, göz tembelliğinin çocuklar için çok önemli bir rahatsızlık olduğuna dikkat çekti.
Göz tembelliğinin erken çocukluk döneminde normal görsel gelişimini tamamlayamamış göz için kullanılan bir terim olduğunu söyleyen Hastalıkla Uzmanı Op. Dr. Zübeyde Aydın Başhekim, “Beyin her iki gözden gelen görüntüleri üst üste çakıştırarak tek görüntü elden etmektedir. Gözlerden birinden beyne tek görüntü gelmezse beyin o gözü iptal etmektedir. İşte buna ‘göz tembelliği’ diyoruz. Göz tembelliğini düzeltmek için çocuk genellikle zayıf olan gözünü kullanmaya zorlanır. Kapama tedavisi iyi gören gözün kapatılması esnasına dayanılmaktadır. Böylece az gören gözün daha iyi görmesi hedeflenmektedir. İyi gören göz kapatıldığın da tembel olan göz özellikle yakın mesafe uğraşlar tavsiye etmekteyiz. Günümüzde çocuk yaş grubundakiler çoğunlukla bilgisayar başında vakit geçirmek istemektedirler. Hal bu ki televizyon seyretme ve bilgisayarda oyun oynamaktan kaçınmaları gerekmektedir. Ekran büyük olduğu için görsel karakterlerde büyük olduğundan büyük karakterleri çocuk zaten görmektedir. Kitap okuma, yazı yazma, resim yapma, boyama yapma, küçük ekran telefonlarla oyun oynama, ince uçlu kalemle çok yazılı gazetelerdeki harflerin içini boyama gibi faaliyetlerin sıraya koyarak çocuğu sıkmadan tedavi ediyoruz. Günde kaç saat kapatılacağı konusunda dünyada henüz tam bir fikir birliği yoktur. Ancak çoğunluğun kabul ettiği görüş günde en az 68 saat kapatılması yönündedir” dedi.

“Göz tembelliğinde kapama yöntemi uygulanıyor”
Göz tembelliğine karşı kapama tedavisinin uygulandığını belirten Başhekim, “Kapama tevdisi uygularken bir gözünde tembellik olanlara haftanın altı günü kapama yapılmasını haftanın bir günü ise iki gözün açık kalmasını söylüyoruz. Kapama tedavisi 13 yaşına kadar uygulanmaktadır. Bazı bilimsel yazılarda 17 yaşına kadar kapama tedavisi uygulandığı görülmektedir. Ancak yaş ilerledikçe tembelliğin düzelme miktarı azalmakta ve kapama tedavisi bırakıldıktan sonra yeniden tembelleşme riski artmaktadır. Bu yaş sınırı çok önemlidir çünkü bazı meslektaşlarımızın 8 yaşın üzerinde ve göz tembelliği olan çocukları “ tedavi şansını kaçırmışsın artık yapacak bir şey yok” diyerek evine gönderdiğine şahit oluyoruz. 13 yaş altında olup ta o güne kadar hiç kapama tedavisi uygulanmamış olanlara bir kez şans verilmekte olduğunu düşünüyorum. Çünkü kapama tedavisinin 813 yaş aralığında hiçbir zararı yoktur. Sadece kapama tedavisi ile hastalara ücretsiz tedavi şansını sunmak gerektiğini düşünüyorum çünkü kapama rondeli masrafı dışında bir maliyeti yoktur. Yeni geliştirilen “ nörovizyon yöntemi insanlara çok pahalı gelmektedir” diye konuştu.

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