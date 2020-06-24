Basın mensupları Vali Gökmen Çiçek’i ziyaret etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Basın mensupları Vali Gökmen Çiçek’i ziyaret etti

İHA

Afyonkarahisar Basın Yayın Derneği Başkanı Sezer Küçükkurt ve dernek Yönetim Kurulu üyeleri, Vali Gökmen Çiçek'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Basın mensupları Vali Gökmen Çiçek’i ziyaret etti

Afyonkarahisar Basın Yayın Derneği Başkanı Sezer Küçükkurt ve dernek Yönetim Kurulu üyeleri, Vali Gökmen Çiçek’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Vali Gökmen Çiçek, Afyonkarahisar’a Vali olarak atanmasının ardından hayırlı olsun ziyareti için gelen konuklarını ağırlamaya devam ediyor. Bu kapsamda Afyonkarahisar Basın Yayın Derneği Başkanı Sezer Küçükkurt ve Dernek Yönetim Kurulu üyeleri Vali Gökmen Çiçek’e hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi. Afyonkarahisar Basın Yayın Derneği Başkanı Sezer Küçükkurt, derneğin kuruluş süreci ve ortaya çıkan birliktelik ruhunun nasıl oluştuğunu anlattı. Vali Gökmen Çiçek’e görevinin hayırlı olmasını dileyen Başkan Küçükkurt, nazik kabulleri için de teşekkürlerini iletti.

İnşallah diğer illere örnek olur
Basın camiasının birlikte hareket etmesinin memnuniyet verici olduğunu söyleyen Vali Gökmen Çiçek: “Burada çok güzel bir birliktelik var. Bu inşallah diğer illere de örnek olur. Basında birlik olduğu zaman kentin diğer alanlarında da birliktelik oluyor. Bu işin öncülüğünü yapan başta Hacı Hakkı Özsoy olmak üzere Mehmet Emin Güzbey ve Mehmet Abdioğlulları’na teşekkür ediyorum. Bu durum başka alanlarda da birliktelik sağlamak adına idareciler açısından bizlere ciddi bir kolaylık sağlıyor” dedi.

Burada basın ciddi manada takip ediliyor
Basını aktif ve güçlü olan bir ile gelmekten dolayı mutlu olduğunu ifade eden Vali Gökmen Çiçek şöyle konuştu:
“Basını güçlü olan bir ile geldim. İşim hem zor hem kolay. Zor, hata yapma şansımız yok. Kolay, yapacağımız ve halka duyuracağımız şeyleri sizin aracılığınızla çok rahat duyuracağım. Vatandaşlar basını oldukça iyi takip ediyor. Kırsala gittim birçok kişi “Sayın Valim hoş geldiniz” dedi. Beni nereden biliyorsunuz? Dediğimde basında gördük yanıtını verdiler. Bazı illerde basını 500600 gibi az sayıda kişiler takip ediyor. Ancak burada basın ciddi manada takip ediliyor ve kente vizyon veriyor. Böyle basını güçlü olan bir ile gelmekten dolayı mutluyum. Nazik ziyaretiniz için hepinize teşekkür ediyorum.”
Vali Gökmen Çiçek konuşmaların ardından konuklarıyla bir süre sohbet etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Suç makinesi otostopçu kadınlar nihayet yakalandı
YEREL HABERLER Suç makinesi otostopçu kadınlar nihayet yakalandı
Afyonkarahisar’da 159 adet ekstazi hap ele geçirildi
YEREL HABERLER Afyonkarahisar’da 159 adet ekstazi hap ele geçirildi
Şehit aileleri ve gazilerde Vali Çiçek ziyaret Vali Gökmen Çiçek: “Benim sırtımı dayayacağım dağ sizlersiniz”
YEREL HABERLER Şehit aileleri ve gazilerde Vali Çiçek ziyaret Vali ...
Oğlu için başladı şimdi gece gündüz üretim yapıyor Oğlu gibi çölyak hastalarına pandemi sürecinde gece gündüz glütensiz pişmaniye üretiyor
YEREL HABERLER Oğlu için başladı şimdi gece gündüz üretim ...
Şehit babanın acısı paylaşıldı
YEREL HABERLER Şehit babanın acısı paylaşıldı
Uzmanlardan çocuklarda ‘’göz tembelliği’’ uyarısı
YEREL HABERLER Uzmanlardan çocuklarda ‘’göz tembelliği’’ uyarısı
Fedakar öğretmenler Covid-19 teşhisi konulan öğrencilerin sınavlarına gönüllü olarak girdiler
YEREL HABERLER Fedakar öğretmenler Covid-19 teşhisi konulan ...
Otoparklarda ödeme kolaylığı Otopark ücretleri online olarak ödenebilecek
YEREL HABERLER Otoparklarda ödeme kolaylığı Otopark ücretleri online ...
AFJET Afyonspor’da futbolculara ‘Covid-19’ testi yapıldı
YEREL HABERLER AFJET Afyonspor’da futbolculara ‘Covid-19’ testi ...
Şehit babaları unutulmadı
YEREL HABERLER Şehit babaları unutulmadı
İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin’den doğalgaz müjdesi İscehisar’da doğalgaz seferberliği başlıyor
YEREL HABERLER İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin’den doğalgaz ...
AFRAY banliyö hattı üniversite kampusu içinden geçecek
YEREL HABERLER AFRAY banliyö hattı üniversite kampusu içinden ...
Arabada sinema keyfi Yağmur altında film izlediler
YEREL HABERLER Arabada sinema keyfi Yağmur altında film izlediler

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X