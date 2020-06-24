İŞKUR Afyonkarahisar İl Müdürlüğü binası karantinaya alındı

Afyonkarahisar’da artan korona virüs (Covid19) vakalarının ardından son olarak Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR)’da bazı personellerin testinin pozitif çıkmasının ardından kurum 15 günlüğüne karantinaya alındı.

İl genelinde artış gösteren Covid19 nedeniyle önlemler sıklaştırırken; birçok belde, köy ve mahaller ile bazı apartmanlar karantinaya alındı. En son İŞKUR Afyonkarahisar İl binasında bazı personellerde görülen Covid19 nedeniyle kurum faaliyetlerini durdurdu. Sadece telefonla vatandaşlara hizmet vermeye çalışan İŞKUR’un 15 günlüğüne karantinaya alındığı ve kuruma giriş ve çıkışların yasaklandığı öğrenildi.

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