İŞKUR çalışanı 6 kişi evlerinde karantinaya alındı

Afyonkarahisar’da artan korona virüs (Covid19) vakalarının ardından son olarak Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Afyonkarahisar İl Müdürlüğünde görevli 6 personel 14 günlüğüne evlerinde karantinaya alındı.
İl genelinde artış gösteren Covid19 nedeniyle önlemler sıklaştırılırken, birçok belde, köy ve mahaller ile bazı apartmanlar karantinaya alındı. En son İŞKUR Afyonkarahisar il binasında bazı personellerde Covid19 belirtilerinin görülmesinin ardından toplam 3 görevli personel evlerinde karantinaya alındı. Tedbir kapsamında 14 gün karantinada bulunacak olan personellerin kurum tarafından idari izinli olacakları öğrenildi.
Öte yandan İŞKUR tarafından Covid19’a karşı çalışmalar sürerken giriş ve çıkışlarda önlemlerin arttırıldığı bildirildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.