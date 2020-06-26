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Abdullah öğretmenin fedakarlığı Okula gelemeyen öğrencilerin mezuniyet belgesini tek tek evlerine götürüyor Mezunlar arasında 3 Suriyeli öğrenci de var

İHA

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde Korona virüs önlemleri kapsamında okullara ara verilmesinin ardından son sınıf öğrencileri okullara gelmeden mezun edilirken, bir vefakar öğretmen de öğrencileri için hazırladığı mezuniyet belgelerine çocukların evlerine kadar götürüp veriyor.

Abdullah öğretmenin fedakarlığı Okula gelemeyen öğrencilerin mezuniyet belgesini tek tek evlerine götürüyor Mezunlar arasında 3 Suriyeli öğrenci de var

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde Korona virüs önlemleri kapsamında okullara ara verilmesinin ardından son sınıf öğrencileri okullara gelmeden mezun edilirken, bir vefakar öğretmen de öğrencileri için hazırladığı mezuniyet belgelerine çocukların evlerine kadar götürüp veriyor.
İhsaniye Atatürk Ortaokulunda görevli Abdullah Güngör isimli öğretmen, 4. sınıf öğrencilerine mezuniyet belgesi düzenleyerek evlerine kadar götürüp kendi elleriyle takdim etti. Belgelerini alan öğrencilerin mutlulukları gözlerinden okunurken duyarlı davranışından dolayı öğretmenler Abdullah Güngör'e kendilerini unutmadığı için teşekkür ettiler.

3 Suriye uyruklu öğrenci de mezun oldu
Toplam 19 öğrencisi olan 4A sınıfında ayrıca 3 Suriye uyruklu öğrenci de mezun oldu. Suriye'de savaştan kaçıp ülkemize yerleşen Suriye uyruklu öğrenciler eğitim ve öğretimlerini tamamlayarak 5. sınıfta eğitim görme hakkını elde ettiler. Konuya ilişkin konuşan öğretmen Abdullah Güngör, “Ben şuna inanırım ki gönlüne dokunamadığımız hiçbir çocuğu eğitemeyiz, eğitemediğimiz her çocuk da ülkemiz için bir zarardır. Bunu düşünerek çocuklarımızı sevindirmek ve onların gönlüne dokunabilmek için böyle bir şey yaparım diyerek çocuklarımız çok mutlu oldular” dedi.
Velilerden Nurol Çakır, “Biz bugün hem sevinçliyiz, hem de üzgünüz. Biliyorsunuz yurdumuzda ve dünyada Covid19 salgını var. Bu salgın nedeniyle okullarda öğrenciler öğretmenleriyle beraber yüz yüze eğitim yapamadılar. Bu yüzden çocuklar ve öğrenciler mağdur oldular. Sağ olsun öğretmenimiz Abdullah bey evimize kadar geldi, belgesini takdim etti" diyerek teşekkür etti.

"Sürprizinden dolayı yavrumuzun öğretmenine teşekkür ederiz"
Medine isimli öğrencinin babası Basri Durmuş ise, “İçinde bulunduğu durumdan dolayı hocalarımızın ve milli eğitim bakanlığının vermiş olduğu destekler, ara vermeden eğitimin devam ettiği için hepsine çok teşekkür ediyorum. Yavrumuzun sınıf öğretmeni Abdullah Güngör'e böyle sürpriz yaptığı için kendisine teşekkür ediyorum” dedi.

"Bu yıl arkadaşlarımdan ve öğretmenimden uzak bir eğitim yılı oldu"
Mezun olan öğrenci Engin Özdemir' e duygularını aktardı. Özdemir, “Bu yıl arkadaşlarımdan de öğretmenimden uzak bir eğitim ve öğretim geçirdim. Başta öğretmenim olmak üzere tüm arkadaşlarımı özledim. Öğretmenimizin bu davranışı sürpriz” oldu diyerek mutlu olduğunu söyledi.
Mezuniyet belgesini alan İpek Demirbaş ise çok mutlu olduğunu belirtti ve “Öğretmenimiz her zamanki gibi bizi unutmadı. Gönül isterdi ki okula gitseydik, hep birlikte eğlenseydik, sarılsaydık ama olsun öğretmenimiz yine bizi unutmadı ve yine kutladı, bu da yeter” dedi.

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