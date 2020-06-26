Menisküs yırtıklarına dikkat!

Afyonkarahisar Özel Fuar Hastanesi Ortopedi Uzmanı Op. Dr. Levent Küçükçankaya, münisküs yırtıkları ve tedavileri hakkında bilgi verdi.

Menisküsün dizin içinde iç ve dış olmak üzere iki adet yarım ay şeklinde yapılar olduğunu belirten Uzmanı Op. Dr. Levent Küçükçankaya, “Görevi uyluk kemiği alt kısmı ile bacak kemiğinin üst kısmında bulunan kıkırdak yapının birbirine sürtünmesini önlemek ve ekleme binen yükü dengeli biçimde dağıtmaktır. Menisküsün hasarı çeşitli şekillerde olabilmektedir. İlerleyen yaşlarda kireçlenme ile birlikte menisküs dejenarasyonu sık görülmekle birlikte genç hasta gruplarında travma ile de oluşabilmektedir. İç menisküs, dış menisküse göre 3 kat fazla yırtılır. Menisküs yırtığı sonrası dizde kireçlenme sıklığı artar. Hastalar da eklemde ağrı, dizde kilitlenme gibi bulgular oluşur. Bunların yanında dizde boşluk hissi, kayma hissi varsa ek olarak ön çapraz bağ yırtığı düşünülmelidir. Tanı da en önemlisi fizik muayenedir. Fizik muayene ile büyük oranda tanı konulurken tanıyı güçlendirmek için ve ek olarak dizde bulunabilecek diğer bozuklukları görebilmek için MR tetkiki istenebilir” dedi.

Menisküs yırtıklarının birden fazla tedavisinin olduğuna dikkat çeken Küçükçankaya, “Düşük derecede ki yırtıklarda fizik tedavi, PRP, kısmı yük verdirme, ilaç tedavisi faydalı olurken yüksek derecede olan yırtıklarda cerrahi tedavi önerilmektedir. Menisküs yırtıkları dizde en sık cerrahi gerektiren patolojilerdir. 2 türlü cerrahi tedavisi mümkündür. Kısmi menisküsleri alma ve ya onarma şeklinde olabilmektedir. Bu iki işlem kapalı yöntem (artroskopi) ile yapılmaktadır. Artroskopi sadece tanı amaçlı bile günümüzde sıklıkla uygulanan bir yöntemdir. Kısmi menisküsleri alma, onarma imkanı bulunmayan yırtıklarda, ileri yaş hastalarda uygulanmaktadır. Hasta da ek olarak düşük dereceli kireçlenmede mevcut ise bunun da tedavisi aynı seansta yapılabilmektedir. Kısmi menisküs alımı ameliyatı yapılan hasta ertesi gün yürüyebilmektedir. Hasta da ek olarak kireçlenme mevcut ve kireçlenmesine müdahale edildi ise 46 hafta arası yük verme kısıtlaması yapılmaktadır. Menisküs tamiri, özellikle genç hastalarda, tamir imkanı bulunan menisküsler de uygulanmaktadır. Hasta da ek olarak ön çapraz bağ yırtığı mevcut ise menisküs tamiri yapılmalıdır. Menisküs tamir yapılan hastalar 6 hafta yük ve hareket kısıtlaması yapılmaktadır” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.