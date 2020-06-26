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Afyonkarahisar’da 22 hükümlüde Korona virüs tespit edildi Bir tutuklu duruşmada maruz kaldığı Covid-19 virüsünü 22 hükümlüye bulaştı

İHA

Afyonkarahisar'da bir tutuklunun duruşmaya gittiği sırada salgından etkilenmesi sonucu 22 hükümlünün Korona Virüs (Covid19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Afyonkarahisar’da 22 hükümlüde Korona virüs tespit edildi Bir tutuklu duruşmada maruz kaldığı Covid-19 virüsünü 22 hükümlüye bulaştı

Afyonkarahisar’da bir tutuklunun duruşmaya gittiği sırada salgından etkilenmesi sonucu 22 hükümlünün Korona Virüs (Covid19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada 22 hükümlünün testinin pozitif çıktığı bildirildi. E Tipi Kapalı Cezaevinde tutuklu bir kişinin Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya gittiği sırada salgına maruz kaldığı belirtilirken, İl Sağlık Müdürlüğü ile koordineli olarak çalışma yürütüldüğü kaydedildi.
Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, “Çalışma sonucunda söz konusu kişiyle temas ettiği saptanan 22 hükümlü ve tutuklunun Kovid19 testi pozitif çıkmıştır. Hastaneye sevk edilen kişilerin genel sağlık durumları iyi olup, kurumda karantina altında tedavileri devam etmektedir. Yakınları da sağlık durumundan bilgilendirilmiştir. Ceza infaz kurumunda Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda alınan tedbirler titizlikle uygulanmaktadır” denildi.

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