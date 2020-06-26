Afyonkarahisar’da 37 şüpheli uyuşturucudan gözaltına alındı

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonla çok sayıda uyuşturucu medde ele geçirilirken 37 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı

İI Jandarma Komutanlığı görevlilerince yapılan çalışmalar neticesinde; Sandıklı ilçe merkezli olarak "Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti", "Uyuşturucu Kullanmak ve Bulundurmak” suçlarının önüne geçebilmek maksadıyla operasyonlara başlatıldı. Bu kapsamda; 16 Nisan 13 Haziran 2020 tarihleri arasında 37 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldı. Ayrıca yapılan aramalarda 110 gram Eroin, 7 gram metamfetamin, 1 adet kurusıkı tabanca, 6 adet sentetik uyuşturucu nitelikli hap, 8 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirilmiştir.

Gerçekleştirilen operasyonla ilgili olarak yakalanan şüpheliler hakkında yasal işlem başlatılarak, adli makamlara sevk edildiği bildirildi.

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