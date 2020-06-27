Kimlik belgesi olmayan öğrenci sınava alınmadı Afyonkarahisar’da korona virüs önlemleri altında YKS Cezaevlerinde de sınav yapıldı

Afyonkarahisar’da Yükseköğrenim Kurumları Sınavı (YKS)’nin ilk oturumu olan TYT, Korona virüs önlemleri altında gerçekleşirken, kimlik ve sınav belgesi olmayan öğrenciler sınava alınmadı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)’nin ilk oturumu TYT için Afyonkarahisar’da toplam 16 bin 653 öğrenci 61 okul ve cezaevlerinde sınava girdi. Sınav için 2 saat öncesinden öğrenciler okullara gelmeye başladı. Aileleri ile birlikte okul girişine kadar gelen öğrenciler, sınav belgelerini göstererek okul içerisine alındı. Korona virüs önlemleri altında sınavların yapılacağı salonlara alınan öğrencilere maske dağıtıldı. Çocuklarını dışarıda bekleyen anne ve babalarda sosyal mesafe kurallarına riayet ederek Yasini Şerif okuyup dualar ettiler.

Öte yandan kimlik ve sınav giriş belgesi olmayan öğrenciler sınava alınmadı. Afyonkarahisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde YKS’ye giren bir üniversite adayı sınav saatinin başlamasının ardından kimlik kartını unuttuğu için sınava alınmadı. Sınava alınmayan öğrenci de okuldan çıkarak uzaklaştı.

Ayrıca sabah yapılan ilk oturumun ardından tüm sınav merkezleri yeniden dezenfekte edilerek öğleden sonraki oturuma hazırlanacak.

Afyonkarahisar açık ve kapalı cezaevlerinde de sınav geniş güvenlik önlemleri altında sınav yapıldığı öğrenildi.

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