Evciler Emniyetinden uyuşturucuya geçit yok

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Afyonkarahisar'ın Evciler İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Evciler İlçe Emniyet Amirliği ekipleri uyuşturucu ile mücadelede başarılı çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Polis ekipleri, ilçeye eroin sevk edileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Polis ekipleri ilçede güvenlik önlemi alarak şüpheli şahısları takibe aldı. Ekiplerin sıkı takibi sonrası A.Ç. ve Z.Y. isimli şahıslar yakalandı. Şahısların yapılan üst aramasında 2 ayrı paket halinde toplamda 16.15 gram eroin maddesi bulundu. Gözaltına alınıp Evciler İlçe Emniyet Amirliğine götürülen şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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