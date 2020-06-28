Sigara hırsızlığı yapan iki kişi gözaltına alındı

Bugün altın fiyatları ne kadar?

'Güzel bir gün olsun'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde girdikleri bir marketten sigara çaldıkları iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Şuhut Devlet Hastanesi istikametinde yer alan bir marketin rafında bulunan sigaraların çalındığını fark eden market sahibi Kadir Koç, duruma Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne haber verdi. Polis ekipleri şikayet üzerine araştırma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, hırsızlık olayını gerçekleştiren Seçkin K. ve Celal K.'nın olduğunu tespit ederek gözaltına aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.