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Öğrenciler içeride, aileleri dışarıda ter döktü Veliler okul önlerindeki ağaçların gölgesinde oturarak Yasin-i Şerif okuyup dualar ettiler

İHA

Afyonkarahisar'da Yükseköğrenim Kurumları Sınavı (YKS)'nin ikini otumu Alan Yeterlilik Testi (TYT) için adaylar içeride, aileleri de dışarıda ter döktü. Aileler, çocukları üniversiteye yerleşebilmek için sınavdayken dışarıda Yasini Şerif okuyup dualar ettiler.

Öğrenciler içeride, aileleri dışarıda ter döktü Veliler okul önlerindeki ağaçların gölgesinde oturarak Yasin-i Şerif okuyup dualar ettiler

Afyonkarahisar’da Yükseköğrenim Kurumları Sınavı (YKS)’nin ikini otumu Alan Yeterlilik Testi (TYT) için adaylar içeride, aileleri de dışarıda ter döktü. Aileler, çocukları üniversiteye yerleşebilmek için sınavdayken dışarıda Yasini Şerif okuyup dualar ettiler.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)’nin ikinci oturumu AYT için Afyonkarahisar’da toplam 13 bin 640 öğrenci 45 okul ve cezaevlerinde sınava girdi. Sınav merkezlerine aileleriyle birlikte gelen öğrenciler geniş güvenlik önlemleri altında salonlara alındılar. Öğrenciler kimlik kartlarını ve sınav giriş belgelerini göstererek içeriye alınırken, Korna virüs önlemleri kapsamında maske dağıtılarak ellerin dezenfekte edilmesi istenildi. Öğrenciler üniversiteye yerleşebilmek için içeride ter dökerken ailelerde okul önlerinde ağaç gölgesinde oturarak Yasini Şerif okuyup dualar ettiler.
Ayrıca Afyonkarahisar’da AYT oturumu sonrası okullar tekrar dezenfekte edilerek kent genelinde öğleden sonra toplam 6 okulda 663 öğrenci Yabancı Dil Yeterlilik Testi (YDT)’ye girecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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