Emirdağ’da; sürücülere ve yayalara bilgilendirme ve broşür dağıtımı yapıldı

Emirdağ’da; sürücülere ve yayalara uygulamalı olarak bilgilendirme ve broşür dağıtımı yapıldı.

‘2020 Afyonkarahisar Sevgi Yılı’ kapsamında: Emirdağ’da; Emirdağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Trafik Şubesi tarafından trafikte önce hoşgörü projesi kapsamında, ‘Sürücüler; görevli bir kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan, ancak trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışları ile, yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara, durarak ilk geçiş hakkını vermek zorundadır’ şeklinde kurallar uygulamalı olarak hatırlatıldı. Öncelik yayanın uygulaması yapılarak; yayalara ve sürücülere bilgilendirme ve broşür dağıtımı yapıldı.

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