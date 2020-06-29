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Şuhut heyetinden Vali Çiçek'e hayırlı olsun ziyareti

İHA

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinden bir heyet, Afyonkarahisar Valiliği'ne atanan Gökmen Çiçek'i makamında ziyaret ederek hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Şuhut heyetinden Vali Çiçek'e hayırlı olsun ziyareti

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinden bir heyet, Afyonkarahisar Valiliği'ne atanan Gökmen Çiçek'i makamında ziyaret ederek hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Ziyarete, İlçe Kaymakamı Nurullah Kaya, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, AK Parti Şuhut İlçe Başkanı Ali Diren, İl Genel Meclisi Üyeleri Umut Eroğlu ve Gültekin Özdemir katıldı. Kaymakam Kaya ve Başkan Bozkurt beraberindeki heyet, Vali Çiçek ile beraber bir süre hasbihal ederek ilçe ile ilgili bilgiler aktardı.
Ziyaret, günün anlam ve önemine binaen çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.

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