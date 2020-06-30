İscehisar’da 'Uyuşturucu ile Mücadele ve Madde Bağımlılığı' semineri

Afyonkarahisar’ın İscehisar Belediyesi ve Fuar Hastanesi iş birliği ile 'Uyuşturucu ile Mücadele ve Madde Bağımlılığı' semineri düzenlendi.

Uyuşturucu ile mücadele ve madde bağımlılığına karşı farkındalık oluşturmak, gençleri ve aileleri bağımlılık yapan maddelerden uzak tutmak, toplumsal bilinci artırmak amacı ile gerçekleştirilen seminerde Fuar Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Dr. Ekrem Hasbek sunum geçekleştirdi. Sunumda, madde bağımlılığı, bağımlı olan kişilerin özellikleri, bağımlılık yapan madde kullanımının sonuçları ve zararlı maddelerin kullanımını engellemek için alınması gereken tedbirler anlatıldı.

Seminerde konuşan İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin, “Madde bağımlılığı insanlığı tehdit eden küresel bir sorundur. Çocuklarımızın ve gençlerimizin sağlıklı bireyler olarak yetişmesi, onlara vereceğimiz sağlık bilinciyle mümkün hale gelecektir. Sigara ve alkollü içecekler dâhil olmak üzere, kişilerde madde bağımlılığına neden olan alışkanlıkların önlenmesi amacıyla İscehisar Belediyesi olarak üzerimize düşen her şeyi yapacağız” dedi.

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