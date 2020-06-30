Afyonkarahisar’da bir kasaba daha giriş ve çıkışa kapatıldı Kent merkezine 5 kilometre uzaklıktaki kasabaya giriş ve çıkışlar yasaklandı

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Afyonkarahisar’ın merkeze bağlı Susuz kasabası Korona virüs (Covid19) kapsamında giriş ve çıkışa kapatıldı.

Afyonkarahisar Kent Merkezine 5 kilometre uzaklıktaki Susuz kasabası Covid19 kapsamında vakaların artış göstermesinin ardından giriş ve çıkışa kapatıldı. Jandarma tarafından önlemler kapsamında kasabada berber ve kuaförler, mahalle fırınları geçici süreliğine kapatılırken, park ve bahçelerdeki oturma bankların kullanımı yasaklandı.

Öte yandan, market, bakkal ve fırının açık olacağı kasabada, zorunlu haller dışında vatandaşların evlerinden çıkmamaları yönünde uyarılar yapıldı.

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