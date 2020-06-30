Şuhut'ta otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

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Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, ŞuhutOrtapınar köyü istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şuhut ilçesi istikametinden ortapınar köyü istikametine doğru seyir halinde bulunan Ali K. (45) idaresindeki 07 FDB 56 plakalı otomobil ile Resul U. idaresindeki 03 AAD 100 motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında Resul U. (21) yaralandı. kazayı gören çevredeki vatandaşlar 112 acil servis ekipleri ve jandarma ekiplerine haber vermesinin ardından olay yerine gelen ekipler yaralı Resul U.'yu Şuhut Devlet Hastanesi'ne sevk etti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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