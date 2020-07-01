Vali Çiçek’ten Başsavcı Çelenk’e ziyaret

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Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Başsavcı Mustafa Çelenk’e iadei ziyarette bulundu.

Afyonkarahisar Adliye Sarayına giden Vali Gökmen Çiçek, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, Adli Yargı Adalet Komisyonu ve 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fatih Serdar Köken’e iadei ziyarette bulundu.

Cumhuriyet Başsavcısı Çelenk ve Adli Yargı Adalet Komisyonu, 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Köken ile bir süre sohbet eden Vali Gökmen Çiçek, çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar dileyerek ziyaretini tamamladı.

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