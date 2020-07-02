Afyonkarahisar’da bir kasaba karantinaya alındı

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Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Taşoluk beldesinde yeni tip Korona virüs (Kovid19) tedbirleri kapsamında bu gece itibariyle karantina uygulaması başlatıldı.

Sinanpaşa Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi, "İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile Kovid19 vakalarının yapılan filyasyon ve diğer çalışmalara rağmen artış göstermesi nedeniyle Taşoluk beldesi 2 Temmuz itibarıyla karantina altına alınmıştır.”

Öte yandan vatandaşlara karantina kararının belediye hoparlöründen bildirildiği belirtildi.

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