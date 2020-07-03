Başkan Çöl: "Kan bağışı pandemi sürecince daha önemli"

Afyonkarahisar Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, kan bağışının özellikle pandemi sürecinde daha önemli olduğunu dikkat çekerek vatandaşları kan bağışına davet etti.
Başkan Çöl, 15 Temmuz Demokrasi Meydanında kurulan Kızılay çadırında vatandaşların kan bağışı kampanyasını yakından takip etti. Başkan Çöl, kan bağışına dikkat çekerek özellikle bu dönemde kan bağışının büyük önem arz ettiğini söyledi. Kan rezervlerinin dolmasına destek veren vatandaşları tebrik eden Çöl, her sağlıklı bireyin yılda en az bir kere kan vermesi gerektiğini belirtti. Kızılay’ın kan bağışı noktasında görev yapan sağlık çalışanlarını da tebrik eden Başkan Çöl, zor ve meşakkatli bir iş yaptıklarından dolayı her türlü desteği hak ettiklerini ifade etti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.