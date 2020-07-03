Ellerindeki tarihi eserleri satmaya çalışırken yakalandılar

Afyonkarahisar’da ellerindeki 38 parça tarihi eseri satmaya çalışan 3 şüpheli, polis tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.
Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine ve tespitine yönelik yapılan çalışmalarda 3 şahsın ellerinde bulunan tarihi eseri satmaya çalıştığı tespit edildi. Şahısların ikametlerine yapılan operasyon sonucu; 38 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen süs eşyası, para ve kılıç ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.