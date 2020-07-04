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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Minibüsün altında sıkışan yavru kediyi AFAD ekipleri kurtardı

İHA

Afyonkarahisar'da bir minibüsün altında sıkışan yavru kedi, AFAD ekiplerinin bir saatlik çalışması sonrası kurtarıldı.

Minibüsün altında sıkışan yavru kediyi AFAD ekipleri kurtardı

Afyonkarahisar’da bir minibüsün altında sıkışan yavru kedi, AFAD ekiplerinin bir saatlik çalışması sonrası kurtarıldı.
Afyonkarahisar’da bu gece yavru bir kedinin minibüsün altında sıkıştığını fark eden Serpil Kurt isimli genç kız, kediyi ilk önce kendi imkanları ile kurtarmaya çalıştı. Hayvan sever genç kızın çabaları yetersiz kalınca AFAD ekiplerini arayarak yardım talebinde bulundu. Bunun üzerine kedinin sıkıştığı Karayolları parkı karşısına gelen ekipler, yavru kediyi kurtarabilmek için çalışma başlattı. 1 saatlik hassas bir çalışma sonucu yavru kediyi sıkıştığı minibüsün altından kurtaran ekipler, Afyonkarahisar Belediyesi Veterinerlik Müdürlüğüne teslim etti.

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