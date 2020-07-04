Covid-19’a karşı yerli otomasyon

Afyonkarahisar'da teknik koleji öğrencileri yüzde 100 yerli üretimle çoklu Covid19 otomasyonu geliştirdi. Teknik kolej öğrencilerinin öğretim kadrosuyla birlikte geliştirdiği sistem temassız el dezenfektan otomatı, dezenfeksiyon tüneli ve maskematik içeriyor.

Küresel salgın sürecinin ilk günlerinde koruyucu siperlik üreten ve bu siperlikleri ücretsiz olarak sağlık çalışanlarına ve ihtiyaç sahiplerine armağan eden Afyonkarahisar Aral Teknik Koleji, öğrenci ve öğretim kadrosuyla yeniden katma değeri yüksek bir çalışmaya imza attı. Aral Teknik Koleji, bünyesinde temassız el dezenfektan otomatı, dezenfeksiyon tüneli ve maskematik sistemlerinin yer aldığı yüzde 100 yerli üretim çoklu Covid19 otomasyonu geliştirdi.

Okul müdürü Mehmet Yılmaz, okul bünyesindeki çalışmalarla ilgili şu bilgileri paylaştı: “Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri alanında tecrübeli eğitim kadrosu ile kaliteli bir mesleki eğitim veren okulumuz bugün Covid19’a karşı çoklu bir otomasyon sistemi üretmeyi başardı. İddialı olduğumuz bu alanda Pandemi sürecinde insan hareketliliğinin yoğun olduğu hastane, AVM, çarşı merkezleri gibi açık yada kapalı alanlarda kullanılabilecek, tasarımı, montajı üretimi tam anlamıyla mühendisliği okulumuza ait olan bu çok fonksiyonlu sistem dahilinde temassız çalışabilen el dezenfektan otomatı, hareket sensörü tahrikli 16 farklı nokta ve açıdan yüksek basınçla düşük mikron ölçülerinde dezenfeksiyon maddesi püskürtebilen ayarlanabilir zamanlı sıvı tank deposu ve kontrol mevcut olan dezenfeksiyon tüneli ve adet kapasitesi artırılabilir maskematik bulunuyor. Mekanik çalışma prensibine sahip kendi üretimimiz olan pedallı dezenfektan stantlarımızı da okulumuzda çalışanların el dezenfeksiyonu için hâlihazır da kullanıyoruz. Aynı zamanda yeni bir çalışma olarak ise temassız ateş ölçer sisteminin arge sini sürdürüyoruz. Arge süreci ve başarı ile test ettiğimiz prototip ürünler neticesinde talep olması durumunda hem ülkemizin hizmetine sunmayı hem de yurtdışına ürün ihraç edebilecek üretim ve mühendislik potansiyelimizi kendimizde görmek bize ayrıca bir özgüven kaynağı oldu. Okulumuz, ülkemizde her bir teknik okulun ihtiyaç durumunda bir üretim merkezine veya bir fabrikaya dönüşebileceği gerçeğini somut ürünler ile ispatlamış olmanın mutluluğunu yaşıyor.”

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