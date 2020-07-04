Kontrolden çıkan traktör devrildi, 1 kişi yaralandı

5 bin nüfuslu mahallede öyle bir şey eksik ki!

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Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde kontrolden çıkan traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Olay, Sandıklı ilçesi Başkuycak köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ömer U. (67) idaresindeki 03 LF 485 plakalı traktör, sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü Ömer U., yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil servis ambulansı ile hastaneye kaldırılan Ömer U., tedavi altına alındı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

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