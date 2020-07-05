Türkiye’nin bezelye ihtiyacının yüzde 35’ini karşılayan Sinanpaşa’da hasat başladı Bölgede bu yıl yaklaşık 10 bin ton bezelye hasadı bekleniyor Çiftçinin yüzünü güldüren bezelyenin kilosu 2 TL’den satılıyor

Türkiye’nin bezelye ihtiyacının yaklaşık yüzde 35’ini karşılayan Afyonkarahisar’ın Sinanpaşa ilçesinde bezelye hasadı devam ediyor. Bu yıl yaklaşık 10 bin ton civarı hasadı beklenen bezelye, kilogramı 2 TL’den satılıyor.
Türkiye’nin önemli bezelye üretim merkezlerinden olan Sinanpaşa ilçesinde bezelye hasadı sürüyor. Bölgede hasat sabah erken saatlerde başlayıp, gün ortasında sona eriyor. Çoğunlukla şehir dışından gelen tarım işçileri tarafından makine kullanılmadan toplanan bezelyeler, ardından bölgeye gelen tüccarlar tarafından çuvallarla alınarak fabrikalara götürülüyor. Tarım işçilerinin günlük 70 TL’den başlayan yevmiyeler ile çalıştıkları bölgede çiftçiler, üretimi yapılan bezelyenin kilogramında 1 TL’sini toplatma parası olarak veriyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.