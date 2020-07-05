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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Park halindeki motosikleti çalan şahıslar kayıplara karıştı

İHA

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde park halindeki motosiklet kimliği belirsiz iki kişi tarafından çalındı.

Park halindeki motosikleti çalan şahıslar kayıplara karıştı

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde park halindeki motosiklet kimliği belirsiz iki kişi tarafından çalındı.
Olay, Şuhut ilçesi Kurtuluş Mahallesi Eski Şube Sokak meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Denizli Çetinkaya 03 ABV 026 plakalı motosikletini dün akşam evinin önüne park etti. Gece dışardan sesler geldiğini duyan Çetinkaya dışarı çıktığında motosikletinin yerinde olmadığını gördü. Ardından çevrede motosikletini arayan Çetinkaya bir iş yerinin güvenlik kameralarına bakınca aracının tanımadığı 2 kişi tarafından çalındığını gördü. Bunun üzerine Çetinkaya polise giderek şikayetçi oldu. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri şahısları yakalamak için inceleme başlattı.

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