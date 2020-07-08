Kurbanlık inek firar etti Caddede başıboş dolaşan inek paniğe neden oldu

Afyonkarahisar’da başıboş halde cadde ilerleyen kurbanlık inek paniğe neden oldu.
Afyonkarahisar’ın Selçuklu mahallesi Akarçay mesire alanı civarında anayolda başıboş halde ilerleyen kurbanlık inek, görenleri hayrete düşürdü. Çayırbağ kasabasındaki hayvan pazarına görülürken kamyondan atladığı düşünülen ineğin, yaklaşan kurban bayramı için satılacağı öğrenildi. Saatlerce başıboş halde dolaşan inek trafiktekilere de panik yaşattı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.