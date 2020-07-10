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İhlas Vakfı Afyonkarahisar Yusuf Ziya Yalçın Öğrenci Yurdunda çalışmalar sürüyor

İHA

İhlas Vakfı'nın Afyonkarahisar'da yaptırdığı Sinanpaşa Yusuf Ziya Yalçın Erkek Öğrenci Yurdunda inşaat çalışmaları devam ediyor.

İhlas Vakfı Afyonkarahisar Yusuf Ziya Yalçın Öğrenci Yurdunda çalışmalar sürüyor

İhlas Vakfı'nın Afyonkarahisar'da yaptırdığı Sinanpaşa Yusuf Ziya Yalçın Erkek Öğrenci Yurdunda inşaat çalışmaları devam ediyor.
Mart ayında temeli atılan Afyonkarahisar Sinanpaşa Yusuf Ziya Yalçın Erkek Öğrenci Yurdu inşaatı hızla yükseliyor. İhlas Vakfı'nın kurucusu merhum Enver Ören’in “Her Şehre Bir Yurt” vasiyeti çerçevesinde vatandaşların katkıları ile yapılan yurdun 3'üncü kat betonunun atıldığı açıklandı. İhlas Vakfı kurucularından olan, Ege bölgesinde çok büyük hizmetleri bulunan ve her şehirde bir iz bırakan, merhum Yusuf Ziya Yalçın’ın ismi verilen öğrenci yurdunun, tamamlandığında şehirde büyük bir açığı kapatarak hizmet vermeye başlayacağı kaydedildi.
Öğrenci yurdunun yeni döneme yetiştirilmesi noktasında çalışmaların devam ettiğini söyleyen vakıf yetkilileri, hayırseverlerin desteklerinin devamını beklediklerini söyledi.

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