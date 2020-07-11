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Otogar önünde unutulan bavul fünye ile patlatıldı Polis önce bavulun sahibini aradı ardından fünye ile patlattı

İHA

Afyonkarahisar'da otogar önünde unutulan bavul polisi alarma geçirdi. Karayolunun trafiğe kapandı, fünye ile patlatılan bavuldan elbise çıktı.

Otogar önünde unutulan bavul fünye ile patlatıldı Polis önce bavulun sahibini aradı ardından fünye ile patlattı

Afyonkarahisar’da otogar önünde unutulan bavul polisi alarma geçirdi. Karayolunun trafiğe kapandı, fünye ile patlatılan bavuldan elbise çıktı.
Olay, Afyonkarahisar Şehirlerarası Otobüs Terminali önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kaldırımda bir çanta olduğunu gören yoldan geçen vatandaşlar durumu polise arayarak haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler bir süre çevrede çantanın sahibini aradı. Ardından şüpheli bulunan bavul için bölgeye bomba imha uzmanları istenerek, karayolu araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Ardından olay yerine gelen özel kıyafetli ekipler bavulu bir süre inceledikten sonra fünye ile kontrollü bir şekilde patlattı. Patlatılan çantadan elbise çıktı. Sonrasında ise bavul ve elbiselere incelenmek üzere emniyete götürülürken yol trafiğe açıldı.

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