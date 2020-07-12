Gölet çalışmasında yanan arazöz kullanılamaz hale geldi

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesine bağlı Akin köyünde gölet çalışması sırasında alev alan arazöz kullanılamaz hale geldi.
Akin köyünde gölet çalışması sırasında bir arazözde meydana gelen yangın, kısa sürede aracın şoför kabinini sardı. Yangına müdahale edemeyen gölet çalışanları durumu Sandıklı itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede aracın bulunduğu yere gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek aracı söndürdü. Yangında kabini tamamen hasar gören arazöz, kullanılamaz hale geldi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.