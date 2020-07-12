Su kuyusunda boğulan çocukların otopsisi yapıldı Boğularak hayatını kaybeden küçük çocuklar ailelerine teslim edildi

Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde eğlenmek için girdikleri su kuyusunda boğulan 2 çocuk Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’nde yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere ilçeye gönderildi.



Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesine bağlı Kayıhan beldesinde yaşayan Veli Batuhan Dede (7) ile Berkay Lafçı (7) Yukarı Çeşme mevkiinde bulunan açık su kuyusuna eğlenmek için girdi. Çocukların boğulduğu yönündeki ihbar üzerine bölgeye giden vatandaşlar, kuyudan çıkardıkları Dede ve Lafçı'yı taksiyle İhsaniye Devlet Hastanesi'ne götürdü. 2 çocuk hastanedeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Otopsi için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu’na getirilen çocuklar burada yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından alınarak cenaze aracı ile defnedilmek üzere Kayıhan kasabasına götürüldü. Küçük çocukların kasabada kılınan cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.