İki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi ölü, 3 kişi yaralındı

Afyonkarahisar’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Afyonkarahisar Konya karayolunun 18. kilometresindeki Sülümenli kavşağında sabaha karşı meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Nusrettin Yalçın (34) idaresindeki 35 ABV 397 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü Alper Taban’ın (40) kullandığı 03 ABV 188 plakalı otomobille çarpıştı. Kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda polis, jandarma ve 112 Acil servis ekipleri sevk edildi. Ekipler, sürücü Taban ile aynı araç içerisindeki Battal Gazi Özcan (54) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan diğer sürücü Yalçın ile Hüseyin Kandemir (53), Serdar Çelik (21) ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı.

Yapılan incelemenin ardından Taban ve Özcan'ın cenazeleri otopsi yapılmak üzere Afyonkarahisar Devlet Hastanesindeki Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından başlatılan inceleme çalışması devam ediyor.

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