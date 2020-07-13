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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Düğünde polisleri yaralayan 6 kişiden 5'i tutuklandı

İHA

Düğünde polisleri yaralayan 6 kişiden 5'i tutuklandı

Afyonkarahisar’da sokak düğününü sonlandırmak isteyen güvenlik güçlerine saldıran ve 4 polis memurunu yaralayan 6 kişiden 5'i, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay, dün gece Kanlıca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahallede devam eden bir sokak düğününü polis ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında sonlandırmak istedi. Polis ekipleri düğün sahibi ve müzisyenlerle görüşme yaptıkları esnada alkollü bir grup ekiplere küfür ve hakaretler etti. Sonrasında ise şahıslar iddialara göre polislere sandalye ve masalarla saldırdı. Saldırı sonrası 4 polis memuru vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 5'i tutuklanırken, biri ise serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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