Şuhut'ta 15 Temmuz 'Demokrasi ve Milli Birlik Günü' etkinlikleri

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Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde ''15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'' etkinlikleri kapsamında öğle namazına müteakip mevlidi şerif okutulmasının ardından şehitlik ziyaret edildi.

Şuhut Ulu Camii'nde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETO)'nün 15 Temmuz 2016'da ki hain darbe girişiminde şehit olan 251 şehit için mevlidi şerif okutulmasının ardından ilçe protokolü tarafından şehitlik ziyareti yapıldı. Programa Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya, İlçe Emniyet Müdürü Ayhan Alaçam, Şuhut İlçe jandarma Komutanı Teğmen Hasan Yassıkaya, belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

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