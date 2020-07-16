Çatıda mahsur 3 gündür mahsur kalan kediyi kıyma vererek kurtardı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde yolcu bekleme durağının çatısında mahsur kalan kediyi, hayvansever bir vatandaş kendi yöntemiyle kurduğu merdivene bıraktığı kıyma ile kurtardı.

Şuhut ilçe merkezindeki yolcu bekleme durağı çatısında 3 gündür mahsur kalan kediyi bir vatandaş kendi yöntemiyle kurduğu merdivene bıraktığı kıyma ile kurtardı. Sokak hayvanlarına mama vermek için işyerinden ayrılan hayvansever Barbaros Kılınçkaya, yolcu bekleme durağının üst tarafında kedi sesi duydu. Kedinin çatıda mahsur kaldığını gören Kılınçkaya daha önce sokak hayvanlarını kurtarmak için kendi yöntemi ile yaptığı merdiveni kedinin mahsur kaldığı yolcu bekleme kulübesine getirdi. Merdivenin basamaklarını koyduğu kıyma ile kedinin aşağıya inmesini sağlayan Kılınçkaya kediye mama vererek salıverdi. Şuhutlu vatandaşlar güzel davranışından dolayı Kılınçkaya'ya teşekkür etti.

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