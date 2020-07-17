Kayalıklardan mahsur kalan leylek 20 dakikalık operasyonla kurtarıldı

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Afyonkarahisar’da ayağına dolanan kablo ile kayalıklarda mahsur kalan leylek AKUT ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, İscehisar ilçesi Alanyurt köyünde meydana geldi. Köy sakinlerinde kayalıklarda bir leylerin mahsur kaldığı yönünde Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne (DKMP) bildirmesi üzerine bölgeye gelen ekipler Arama Kurtarma Derneği’nden (AKUT) yardım istedi. Olay yerine gelen AKUT ekipleri leyleği yaklaşık 20 dakika süren bir operasyonun ardından kurtararak mahsur kaldığı kayalıklardan indirdi. Leylek ardından DKMP ekiplerine teslim edildi.

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