AK Partili Belediye Başkanını taşıyan makam aracı şarampole devrildi Başkan Ünsal ve 2 kişiyi taşıyan makam aracı şarampole devrildi, 3 kişi yaralandı Bacağı kırılan Başkan Ünsal’ın hastanedeki tedavisi devam ediyor

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Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesi Akharım Belde Belediye Başkanı Eşref Ünsal ile içerisinde 2 kişinin bulunduğu makam aracı Kütahya’da şarampole devrildi. Başkan Ünsal ile birlikte toplam 3 kişinin yaralandığı kazada yaralıların hastanedeki tedavileri devam ediyor.

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