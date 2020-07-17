Afyonkarahisar'da FETÖ’den aranan bir kişi yakalandı

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Afyonkarahisar’da FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olma suçundan aranan bir kişi düzenlenen operasyonla yakalandı.

Afyonkarahisar 2. Ağır Ceza Mahkemesince hakkında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olma suçundan yakalama emri çıkarılan Murat A. isimli şahıs için operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekiplerince yakalanan Murat A. infaz işlemleri için 2. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

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