Afyonkarahisar'da FETÖ’den aranan bir kişi yakalandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Afyonkarahisar'da FETÖ’den aranan bir kişi yakalandı

İHA

Afyonkarahisar'da FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olma suçundan aranan bir kişi düzenlenen operasyonla yakalandı.

Afyonkarahisar'da FETÖ’den aranan bir kişi yakalandı

Afyonkarahisar’da FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olma suçundan aranan bir kişi düzenlenen operasyonla yakalandı.
Afyonkarahisar 2. Ağır Ceza Mahkemesince hakkında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olma suçundan yakalama emri çıkarılan Murat A. isimli şahıs için operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekiplerince yakalanan Murat A. infaz işlemleri için 2. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

AK Partili Belediye Başkanını taşıyan makam aracı şarampole devrildi Başkan Ünsal ve 2 kişiyi taşıyan makam aracı şarampole devrildi, 3 kişi yaralandı Bacağı kırılan Başkan Ünsal’ın hastanedeki tedavisi devam ediyor
YEREL HABERLER AK Partili Belediye Başkanını taşıyan makam aracı ...
Kayalıklardan mahsur kalan leylek 20 dakikalık operasyonla kurtarıldı
YEREL HABERLER Kayalıklardan mahsur kalan leylek 20 dakikalık ...
Kontrolden çıkan kamyonet şarampole devrildi, 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan kamyonet şarampole devrildi, 3 kişi ...
Çay ocaklarının bardaklar karışınca çarşı birbirine girdi “Benim bardak sana geldi” tartışması yüzünden çıkan kavgada çay ocakları çalışanları bir birine girdi, iki kişi yaralandı
YEREL HABERLER Çay ocaklarının bardaklar karışınca çarşı birbirine ...
Karısı öldürülen adam cinayet zanlısı için ‘idam’ istiyor Vahşi cinayette sanığa verilen cezayı az bulan acılı koca idam cezası istedi
YEREL HABERLER Karısı öldürülen adam cinayet zanlısı için ‘idam’ ...
Otomobilin çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü ...
Vahşi cinayette sanığa ceza yağdı Kadın arkadaşını 11 defa bıçakladıktan sonra cesedini yakmaya çalışan şahsa ceza yağdı: Katil zanlısına kasten öldürmeden ağırlaştırılmış müebbet ve iki ayrı suçtan 15 yıl hapis cezası verildi Öldürülen kadının yakınları şahsın yakma olayını canlıyken gerçekleştirdiğini iddia etti
YEREL HABERLER Vahşi cinayette sanığa ceza yağdı Kadın arkadaşını 11 ...
Çatıda mahsur 3 gündür mahsur kalan kediyi kıyma vererek kurtardı
YEREL HABERLER Çatıda mahsur 3 gündür mahsur kalan kediyi kıyma ...
Sokak köpeklerini zehirleyenler her yerde aranıyor Kaymakamlık soruşturma başlattı, mobese kameraları inceleniyor
YEREL HABERLER Sokak köpeklerini zehirleyenler her yerde ...
‘Kasık masajı yapılır’ ilanını gören polis fuhuş operasyonu yaptı Operasyonda gözaltına alınan 3’ü kadın 5 kişi serbest bırakıldı
YEREL HABERLER ‘Kasık masajı yapılır’ ilanını gören polis fuhuş ...
Genç adam serinlemek için girdiği baraj gölünde hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Genç adam serinlemek için girdiği baraj gölünde ...
Afyonkarahisar’a şehit ateşi düştü
YEREL HABERLER Afyonkarahisar’a şehit ateşi düştü
Afyonkarahisar’da 15 Temmuz Zaferi’ etkinlikleri 15 Temmuz gazisi Aykut Sakartepe: “Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın” “Hamdolsun milletimizi yine meydanlarda”
YEREL HABERLER Afyonkarahisar’da 15 Temmuz Zaferi’ etkinlikleri 15 ...
Şuhut'ta 15 Temmuz 'Demokrasi ve Milli Birlik Günü' etkinlikleri
YEREL HABERLER Şuhut'ta 15 Temmuz 'Demokrasi ve Milli Birlik Günü' ...
Afyonkarahisar İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp: “Milletin aleyhine karşı çalışanları TSK mensubu olarak kabul etmiyoruz” Afyonkarahisar’da “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Sergisi” açıldı
YEREL HABERLER Afyonkarahisar İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral ...
Afyonkarahisar merkezli 2 ilde FETÖ operasyonu: 8 gözaltı
YEREL HABERLER Afyonkarahisar merkezli 2 ilde FETÖ operasyonu: 8 ...
Kopan 3 parmak yaralıdan 10 dakika sonra hastaneye getirildi Vites arttırmak için elini motosikletin zincir mekanizmasına sokan şahsın 3 parmağı birden koptu Kopan parmaklar muhafaza altına alınıp ambulans ile hastaneye sevk edildi
YEREL HABERLER Kopan 3 parmak yaralıdan 10 dakika sonra hastaneye ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X